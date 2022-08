Arthur apontado ao Dragão

Arthur, médio da Juventus, foi ontem colocado na agenda do FC Porto por alguns jornalistas italianos, que indicaram também o Lyon, de França, como interessado nos serviços do jogador. De acordo com as informações recolhidas por Record, o nome do médio, de 26 anos, foi colocado em cima da mesa no Dragão há já algumas semanas, tendo em vista um negócio a título de empréstimo. Alcaraz, do Racing, é o preferido dos dragões para o reforço da posição e teria outras perspetivas de valorização para o futuro, além de menores encargos salariais no imediato. Arthur recebe 5 M€ limpos por ano em Turim.