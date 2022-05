Artur: «O Sérgio Conceição tinha a garra de vencer como jogador e não mudou como treinador»

Artur festejou do Brasil o 30º título do FC Porto, deixando elogios a Zaidu: "Foi um jogo muito intenso. Marcámos num contra-ataque espectacular que deixou o Zaidu na cara do golo e marcou com tranquilidade. Foi mais uma vitória à Porto. É um sentimento especial para mim, porque estive no primeiro tricampeonato", lembrou o avançado.O trajeto de Sérgio Conceição foi lembrado: "A escolha feita pelo presidente no Sérgio para treinador foi perfeita. Não é à toa que o nosso presidente está há tantos anos no clube. Precisava ter à frente da equipa um treinador como o Sérgio quando ninguém acreditava. Conhece bem a casa, tem um respeito muito grande pelos adeptos. Parabéns ao Sérgio por esta conquista, foi um grande amigo quando jogámos juntos. O Sérgio Conceição tinha a garra de vencer e isso não mudou como treinador", sublinhou.