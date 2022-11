O FC Porto revelou as datas dos jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões diante do Inter Milão. Os dragões jogam em San Siro a 22 de fevereiro, recebendo depois este adversário no Dragão a 14 de março, em encontros agendados para as 20h00.Os portistas terminaram em primeiro no seu grupo e foram cabeças de série neste sorteio dos 'oitavos', ao passo que os italianos foram segundos num grupo com Bayern.