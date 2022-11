Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

As notas dos jogadores do FC Porto ante o Boavista: Um artista de pincel pinta o dérbi de azul Otávio só não conseguiu dar mais do que levou porque as seis faltas sofridas superaram os quatro lances de golo em que esteve envolvido. Exibição perfeita numa noite em que não lhe faltou companhia de grande nível





• Foto: Tony Dias/Movephoto