As notas dos jogadores do FC Porto ante o Mafra: Com o baixinho é sempre nos limites O golo de Marcano abriu caminho a uma noite descansada para os dragões dentro do campo. A dupla Otávio/Eustáquio dinamitou a muralha do Mafra e criou espaço para os ataques vorazes de Galeno





• Foto: Tony Dias/Movephoto