As notas dos jogadores do FC Porto ante o Portimonense: Vitinha deixou bons herdeiros Sem elevar muito o ritmo, os dragões de Conceição foram um retrato fiel de si mesmos: intensos, pressionantes e sólidos. A defesa está oleada, o ataque precisa de se soltar e no meio-campo destacaram-se três candidatos ao lugar ao lado de Uribe: Eustáquio e Otávio na 1.ª parte e Grujic na etapa complementar





• Foto: FC Porto