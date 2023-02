Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

As notas dos jogadores do FC Porto ante o Vizela: Um grito de revolta do persa altruísta Sem Otávio, teve de ser Pepê a alimentar o ataque com a sua criatividade, e fê-lo bem. O brasileiro, com a ajuda de Galeno e Evanilson, abriu o marcador, cabendo ao incansável Taremi selar uma vitória suada





• Foto: Tony Dias/Movephoto