Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

As notas dos jogadores do FC Porto diante do Mafra: Toni não deixou o ataque órfão A primeira parte foi do pior que se viu no Dragão, esta época, mas a reação após o intervalo foi forte e minimizou os estragos