Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

As notas dos jogadores do FC Porto diante do V. Guimarães: noite de São João Sem brilho, mas com suor, os dragões triunfaram numa deslocação sempre difícil. Pepe e Eustáquio voltaram ao onze e a ala direita assumiu as despesas





• Foto: José Gageiro / Movephoto