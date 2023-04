Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

As notas dos jogadores do FC Porto frente ao Boavista: Lição de altruísmo equilibrou batalha Sérgio Conceição teve de abanar a equipa ao intervalo com três substituições. Houve reação, mas a expulsão de Marcano condicionou a estratégia. A partir daí foram pedidos sacrifícios e Pepê trabalhou a dobrar





• Foto: Lusa