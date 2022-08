Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

As notas dos jogadores do FC Porto frente ao Marítimo: Goleador insaciável carrega o dragão Ainda sem poder contar com Otávio, o dragão entrou de forma avassaladora no campeonato. Ultrapassou os sustos iniciais e arrancou para uma exibição de gala, com Taremi e Evanilson a furarem a muralha insular.





• Foto: José Moreira/Movephoto