Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

As notas dos jogadores do FC Porto frente ao Marítimo: segredo da vitória na bandeja de Otávio No primeiro teste à saída de Luis Díaz, que de qualquer forma falharia este jogo, foi o capitão quem assumiu o protagonismo





• Foto: LUSA