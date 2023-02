Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

As notas dos jogadores do FC Porto frente ao Rio Ave: Desvio providencial garantiu a vitória Diogo Costa serenou a equipa no momento mais difícil para depois Toni Martínez selar os três pontos antes da saída para o intervalo. Num onze com défice de criatividade, voltou a ser Pepê a alimentar o ataque





• Foto: José Gageiro/Movephoto