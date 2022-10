Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

As notas dos jogadores do FC Porto frente ao Santa Clara: Houve costas largas nas pernas curtas Segunda ronda seguida a perder pontos na Liga. Com uma única alteração, e forçada, em relação ao onze do clássico, dragões acusam o desgaste europeu e só duram meia hora em alta rotação. Valeu o guarda-redes





• Foto: Nuno Gomes