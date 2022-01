«As páginas que escreveste não se apagam»: O vídeo do FC Porto no adeus a Corona

Tecatito Corona já foi oficializado como reforço do Sevilha, tal como já demos conta , e da parte do FC Porto foi emitido um vídeo nas redes sociais para a despedida do jogador. "As páginas que escreveste no FC Porto não se apagam. Felicidades, Tecatito", aponta a publicação no Twitter portista.Corona deixou o FC Porto, onde ingressou em 2015/16, ao fim de 287 jogos oficiais e 31 golos apontados vestido de azul e branco.