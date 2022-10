As reações à derrota do FC Porto com o Benfica: «Quando o Benfica tem mais um jogador e ainda está a perder tempo isso diz tudo»

ouviu conhecidos adeptos do FC Porto após a derrota dos dragões (0-1) frente ao Benfica, a contar para a 10ª jornada da Liga Bwin."Aquela expulsão estragou e ‘matou’ o jogo. A primeira falta do Eustáquio não era para amarelo, mas o árbitro para o FC Porto tinha o dedo no gatilho para mostrar cartões. Quando o Benfica tem mais um jogador e ainda está a perder tempo isso diz tudo o que foi este jogo.""Um jogo entre duas grandes equipas até aos 27 minutos quando a terceira equipa decidiu influenciar o resultado ao expulsar o Eustáquio. O primeiro amarelo é incrível, mas o FC Porto deu uma grande luta com dez e não é por acaso que o golo do Benfica foi em contra-ataque.""O FC Porto lutou e quis ganhar o jogo em todos os 90 minutos. Jogar com 10, contra um Benfica bem organizado e que vive à conta da genialidade de Rafa e Neres não é fácil. A culpa da expulsão é exclusivamente nossa. O FC Porto fez o que lhe competia, mas não marcou o que devia." *