As reações à goleada do FC Porto: «Resposta à fanfarronice»

contactou conhecidos adeptos portistas que reagiram à goleada do FC Porto ante o Marítimo (5-1)."O FC Porto apresentou-se fortíssimo e fez jus ao título conquistado. Foi ainda uma resposta à altura das notícias de fanfarronice do Benfica que fomos assistindo. O FC Porto goleou com toda a justiça e já está na liderança. Temos campeão.""O FC Porto foi esmagador no resultado, na qualidade de aproximação à baliza adversária e na vontade de não se conformar com o resultado. Se fizer 34 jogos assim no campeonato, não haverá equipa que resista a tamanha sofreguidão pelo golo.""Marcámos cedo e isso deu estabilidade à equipa. Era importante entrar com o pé direito. Mais uma vez o Taremi voltou a ser decisivo. Vai ser o jogador da época. O resultado permitiu ainda ultrapassar o Benfica na tabela e isso é sempre positivo." *