As reações à vitória com o Moreirense: «Faltam agora 11 finais»

ouviu conhecidos adeptos do FC Porto sobre a vitória (0-1) no terreno do Moreirense."O FC Porto teve mérito, mas também teve sorte. Não conheço nenhum campeão que não consiga reunir estas duas facetas para conseguir o objetivo. Foi um jogo exemplar nesse aspeto. Não estava à espera destas dificuldades pelos últimos jogos.""Foi um jogo de extrema exigência para o FC Porto, após os dois importantes encontros contra o Sporting e Lazio. O FC Porto foi feliz, trazendo para casa os pontos que queria. Faltam agora 11 finais que seguramente irão trazer muito sofrimento.""Foi uma primeira parte muito boa do FC Porto, onde poderia ter marcado mais do que um golo. Depois teve de sofrer para segurar o resultado, mas o que conta são os três pontos. A equipa teve de ser solidária quando precisou e acabou por vencer com justiça."