As reações à vitória com o P. Ferreira: «Eu era fã do Co Adriaanse»

ouviu conhecidos adeptos do FC Porto sobre a vitória em Paços de Ferreira (2-4)."O FC Porto foi agressivo na 1ª parte e seguiu para o descanso em vantagem. A 2ª parte foi totalmente do FC Porto. Chegámos ao 4-1 e sofremos novo golo que não estava nos planos. Mas foi um triunfo categórico e o Taremi o melhor em campo.""Uma vitória muito moralizadora, pois tinha sido ali que o FC Porto perdeu pela última vez na Liga. A equipa tem dado uma grande resposta e venceu com muita qualidade, com a dupla da frente, Taremi e Evanilson, a impressionar e ainda o maestro Vitinha.""Estamos a sofrer muitos golos. Mas, enquanto marcarmos o dobro dos golos que sofremos, tudo bem... Eu era fã do Co Adriaanse, que dizia isto mesmo. Percebeu-se que o ataque está afinado, mas a defesa ainda está por afinar, incluindo o guarda-redes."