As reações à vitória do FC Porto com o Arouca: «Se o Portimonense e o Sporting forem competentes contra o Benfica...»

falou com conhecidos adeptos dos dragões acerca da vitória (0-1) do FC Porto em casa do Arouca, a contar para a 31ª jornada da Liga Bwin."O FC Porto não desarma e, em Arouca, aumentou o fosso que o separa do Sp. Braga, mantendo a pressão sobre o Benfica. Se o Portimonense e o Sporting forem competentes contra o Benfica, o título vai certamente permanecer no Dragão." *"Em serviços mínimos, os jogadores cumpriram com o que foi pedido. Não criámos muitas oportunidades, mas também consentimos pouco. A vitória é justa. Infelizmente, não podemos jogar por dois, portanto continuamos a quatro pontos." *"Sob a batuta do maestro Otávio, o FC Porto conseguiu uma boa exibição, tendo ficado a dever à falta de melhor definição na frente uma vitória mais dilatava que se justificava face à qualidade de jogo exibida. Vamos continuar a lutar até ao fim." *