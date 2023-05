As reações à vitória do FC Porto com o Boavista: «Como jogo, foi fraco»

falou com conhecidos adeptos dos dragões sobre a vitória do FC Porto no dérbi (1-0) com o Boavista, a contar para a 30ª jornada da Liga Bwin."Foi um fraco espetáculo de futebol. Foram faltas atrás de faltas. Como jogo, foi fraco. O FC Porto venceu, continua a quatro pontos e mantém-se na luta pelo título. Tudo pode acontecer. O Benfica vai ter jogos difíceis e o FC Porto segue na corrida.""Este era o jogo mais difícil que o FC Porto teria até final do campeonato. O FC Porto sob pressão foi competente e mais forte do que o Boavista. Faltam quatro finais que só podem ter o resultado de quatro vitórias para continuar a sonhar.""Bom dérbi, rasgadinho e com incerteza no resultado até ao final. O FC Porto, mesmo sofrendo bastante após a expulsão, conseguiu assegurar uma vitória tão difícil quanto fundamental para manter pressão sobre o rival e deixar tudo em aberto na luta." *