As reações à vitória do FC Porto no Bessa: «Galeno podia ir ao Qatar...»

ouviu conhecidos adeptos do FC Porto sobre o triunfo concludente dos dragões no dérbi da Invicta, diante do Boavista (1-4), a contar para a 13ª jornada da Liga Bwin."Foi um FC Porto indiscutível contra onze, arrasador contra dez e o Galeno a demonstrar que podia ir ao Qatar com a camisola de Portugal. O problema deste jogo é que podemos continuar com 8 pontos de atraso. É a única coisa que me deixa pena.""Jogo muito físico, com um ritmo quase à Inglesa onde o FC Porto foi superior e um justíssimo vencedor. Marcano sentou Carmo de vez e percebe-se porquê. Eustáquio está sólido nesta equipa. Venha o Mundial, que em dezembro o Campeonato é outro.""Superioridade evidente do FC Porto. Custou abrir o marcador, mas depois ampliou o resultado com naturalidade. Esperava um jogo mais complicado, mas o Boavista mostrou que vai ter dificuldades. Na primeira parte não chegou à baliza do FC Porto."