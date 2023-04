As reações à vitória do FC Porto sobre o Portimonense: «Que FC Porto é este?»

falou com conhecidos adeptos dos dragões acerca da vitória do FC Porto sobre o Portimonense, por 1-0, a contar para a 26ª jornada da Liga Bwin."Foi de sentido único, mas sofrido. Não é admissível que o FC Porto, nos últimos 3 jogos, tenha marcado apenas uma vez em 12 remates enquadrados. Urge um FC Porto diferente na Luz, caso contrário vamos ter muitos problemas. Que FC Porto é este?" *"Foi uma vitória natural, apesar de uma exibição muito pobre. Começámos com meia dúzia de amarelados e parecia que estavam com medo. Espero que finalmente os nossos avançados quebrem o jejum de golos contra o Benfica, numa sexta-feira santa.""Foi um FC Porto a ressentir-se das baixas no plantel, das arbitragens difíceis e do antijogo do adversário. Jogou q.b., com alguma falta de concentração e com a cabeça a pensar no clássico da Luz. Foi melhor o resultado do que a exibição." *