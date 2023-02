As reações à vitória do FC Porto sobre o Rio Ave: «Tivemos mais sorte que juízo»

Record contactou conhecidos adeptos do FC Porto que abordaram o triunfo dos dragões (1-0) ante o Rio Ave, a contar para a 21ª jornada da Liga Bwin."Que FC Porto foi este? Parecia apenas estar a cumprir calendário. Demasiado permissivo, sem interesse pelo jogo e sem veneno no ataque. 3 pontos somados e a 2 do Benfica é o que fica. Se for este o FC Porto que vai a Milão, vai ser uma catástrofe." *"Tivemos mais sorte que juízo e o empate não escandalizava. Se dissermos que a jogar em casa contra o 12.º, os melhores foram o Diogo Costa e o Pepe, está tudo dito. Espero um jogo com o Inter muito diferente, senão temo pelo resultado." *"O Rio Ave foi das poucas equipas que causou tantos problemas ao FC Porto. Foi uma desinspiração quase total e o resultado é excelente. A acontecer outro resultado seria natural. Os deuses estiveram com o FC Porto. Ausências tiveram influência." *