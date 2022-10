As reações à vitória frente ao Bayer Leverkusen: «E no fim, não ganhou a Alemanha»

Record ouviu conhecidos adeptos do FC Porto sobre a vitória na Liga dos Campeões, diante do Bayer Leverkusen (0-3), que ocorreu na Alemanha."Foi a primeira vez que ganhámos por três e vimos o guarda-redes ser o melhor jogador em campo. Defendeu tudo e ainda fez uma assistência para golo. Ainda faltam dois jogos decisivos na Liga dos Campeões. Estamos a correr atrás do prejuízo.""Não há palavras para tamanha equipa. As luvas de ouro do Diogo, a velocidade de Galeno, a irreverência de Otávio e a calma de Taremi foram monstruosas além fronteiras. Que grande FC Porto! E no fim, não ganhou a Alemanha. Estão todos de parabéns.""Foi mais fácil do que esperávamos. O FC Porto marcou cedo e depois foi um jogo de paciência. O adversário esteve por cima, mas tivemos o Diogo Costa que foi o melhor em campo. A equipa está a recuperar o mau início que teve na Liga dos Campeões."