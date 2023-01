As reações à vitória frente ao V. Guimarães: «Decidido pelo talento do melhor lateral-direito português da atualidade»

ouviu conhecidos adeptos do FC Porto sobre a vitória em casa do V. Guimarães (0-1) a contar para a 17ª jornada da Liga Bwin."Foi um jogo difícil, mas uma vitória justa. A luta continua. Valeram os três para o FC Porto. Vai começar a segunda volta e não há campeão ainda. Tudo pode acontecer. O FC Porto tem cinco pontos de atraso, mas já vi ser campeão estando sete atrás.""Jogo competitivo, agressivo, mas decidido pelo talento do melhor lateral-direito português da atualidade, que já merecia um golo destes há alguns jogos e o reconhecimento do mérito. Vitória importante no dia em que o eterno Pepe voltou ao onze"."Exame duro este em Guimarães, depois de todos os nossos adversários mais diretos terem vencido os respetivos jogos. Recuperámos a grande forma de João Mario e o eixo da defesa, com estes 37 anos de média, continua jovem e eficaz." *