As reações à vitória frente ao Vizela: «A equipa entrou a dormir, sentiu falta dos gritos do Sérgio Conceição»

Record ouviu conhecidos adeptos do FC Porto sobre a vitória ante o Vizela (2-0) a contar para a 19ª jornada da Liga Bwin."Era fundamental assegurar os três pontos para continuar em busca do 1º lugar. Nesse sentido, a missão foi cumprida. Vitória indiscutível numa exibição muito apática do FC Porto, que se mostrou quase sempre lento e previsível, mas sólido na defesa.""Um jogo difícil, onde o FC Porto teve uma paciência que não tranquilizou as bancadas do Dragão. Com Alvalade ao virar da esquina, será preciso mais ambição no ataque. As boas-vindas para Vasco Sousa, mais um do Olival a pisar a relva do Dragão.""Gostei do resultado, mas não da exibição. A equipa entrou a dormir, sentiu falta dos gritos do Sérgio Conceição no banco e dos berros do Otávio no relvado. Se vamos jogar assim a Alvalade e contra o Ac. Viseu, não sei se vai correr bem." *