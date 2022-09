As reações ao empate com o Estoril: «Está a faltar qualidade»

Record ouviu conhecidos adeptos do FC Porto sobre o empate (1-1) dos campeões nacionais no terreno do Estoril."A equipa está com os níveis de motivação em baixo. Não tem intensidade suficiente para fazer tantos jogos. Falta motivação, força física e qualidade técnica à equipa. Plantel curto para a necessidade contínua de jogos. Precisa de um rumo mais forte.""O FC Porto merecia a vitória. Os erros individuais sobressaíram e o golo do Estoril surgiu num desses erros. O atual momento do FC Porto não ajuda, as coisas não estão a correr bem. A equipa está a ser reconstruída e isso demora o seu tempo.""O FC Porto continua a pagar o mau planeamento desportivo desta época. O treinador tem um plantel carente de criatividade e qualidade. Este empate, caído do céu, é justo face às oportunidades que criámos na segunda parte. É um mal menor."