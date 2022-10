As reações ao empate com o Santa Clara: «O Sérgio tem um plantel curto e não consegue fazer magia»

Record ouviu conhecidos adeptos do FC Porto sobre o empate (1-1) dos dragões na casa do Santa Clara, a contar para a 11ª jornada da Liga Bwin."O jogo a seguir à Liga dos Campeões não é fácil. O FC Porto fisicamente não se apresentou bem. Alguns jogadores não estavam bem. Notou-se o desgaste. Foi o mais importante. De resto, vamos em frente. Ainda falta muito campeonato.""O Sérgio tem um plantel curto e não consegue fazer magia, suprir as ausências e o cansaço, em todos os jogos. Não se pode pedir que Super Taremi, enorme Otávio, e Diogo Gigante resolvam de 72 em 72 horas. É preciso refletir sobre a construção do plantel.""Uma equipa que foi a antítese do jogo da Liga dos Campeões. Às vezes pensa-se que o jogo está ganho, mas provou-se que não. Fez lembrar Vila do Conde. Triste e desiludido. Foi um jogo muito mal conseguido. Mas ainda falta muito campeonato."