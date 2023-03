As reações ao empate do FC Porto com o Sp. Braga: "O título está entregue"

Jorge Amaral, Ex-jogador





"O FC Porto só se pode queixar de si próprio. O Sp. Braga também podia ter marcado, mas se juntarmos as oportunidades deste jogo com as do Inter, a equipa tem de fazer golos. Nota-se falta de confiança no último passe e na finalização."

Record falou com conhecidos adeptos dos dragões sobre o empate do FC Porto (0-0) na casa do Sp. Braga, a contar para a 25ª jornada da Liga Bwin."O título está entregue. É inquietante ver que o FC Porto nos últimos 180 minutos não conseguiu marcar. Este FC Porto tem de ser repensado mas ainda tem de garantir o segundo lugar que dará acesso a 40M€, indispensáveis para as suas finanças.""O empate acaba por aceitar-se, num jogo apagado do FC Porto, sentenciando, praticamente, o campeonato. Seria bom que quem gere o clube refletisse no que foi o planeamento desportivo da época para perceber o que correu mal."