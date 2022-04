As reações dos ilustres adeptos à derrota com o Sp. Braga: «Festejar no salão de festas»

Record ouviu ilustres adeptos do FC Porto em relação à derrota em casa do Sp. Braga (1-0)."Estou a ver que o Sérgio vai arranjar forma de festejar na Luz, no nosso salão de festas. O FC Porto teve mais posse de bola, mas teve muita dificuldade na finalização. Os dois guarda-redes foram os melhores em campo. Brilharam e isso explica a falta de luz.""Bom jogo de futebol, entre duas equipas com os lugares definidos. Pecámos na finalização na segunda parte e foi aí o grande problema. Os campeões também devem saber perder, mas o pior de tudo deste jogo é que deixámos de estar invictos.""Jogo muito calculista, o Sp. Braga apresentou-se muito bem, o FC Porto tentou e o resultado mais ajustado seria o empate. As defesas estiveram bem e anularam os avançados. Era daqueles jogos em que podia acontecer qualquer resultado."