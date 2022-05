As restrições ao trânsito e o percurso dos campeões pela cidade: FC Porto recebido sábado na Câmara Municipal

praça da República com a rua do Almada (não deixa descer a rua do Almada);

rua Gonçalo Cristóvão com o Viaduto Gonçalo Cristóvão (obriga a seguir para o viaduto – havendo corte total da circulação à chegada do autocarro);

rua do Almada com a rua Dr. Ricardo Jorge (obriga a descer a Rua Dr. Ricardo Jorge);

rua de Ceuta com a rua da Picaria (obriga a subir na direção da rua da Picaria);

rua do Almada com a rua Ramalho Ortigão (obriga a descer a rua do Almada);

praça D. Filipe Lencastre com a rua do Almada (obriga a entrar no túnel de Ceuta ou a subir a praça);

praça de Gomes Teixeira com a praça Guilherme Gomes (obriga a seguir para a praça Gomes Teixeira);

rua Mouzinho da Silveira com a praça Almeida Garret ( não deixa seguir em direção à avenida dos Aliados);

praça D. João I com a rua Sá da Bandeira (impede a circulação de trânsito na praça D. João I);

rua Formosa com a rua Sá da Bandeira ( não deixa seguir para a rua Formosa nem descer a rua de Sá da Bandeira);

rua Fernandes Tomás com a rua Sá da Bandeira (não deixa tomar a Fernandes Tomás nem descer a rua de Sá da Bandeira, obrigando a subir a rua de Sá da Bandeira);

rua Alferes Malheiro com a rua da Trindade (obriga a subir a rua de Camões);

rua do Bonjardim com a rua Fernandes Tomás (obriga o trânsito a seguir em direção à rua de Sá da Bandeira).

A equipa do FC Porto, que conquistou o título e campeão nacional de futebol da Liga Portuguesa Bwin no sábado, vai ser recebida na Câmara Municipal do Porto no próximo sábado, 14 de maio.Segundo comunicado, a PSP irá reforçar o policiamento nas zonas onde vão decorrer os festejos, em conjunto com as Equipas de Intervenção Rápida, Equipas da Divisão de Trânsito, Equipas de Prevenção e Reação Imediata, Investigação Criminal e Força Destacada da Unidade Especial de Polícia.A partir das 16 horas, o acesso à Avenida dos Aliados irá ser cortado ao trânsito rodoviário e será controlado o acesso pedonal.Será vedada a circulação automóvel nas seguintes artérias:Pelas 22h30 está prevista a saída do Estádio do Dragão, dos autocarros com a equipa do FC Porto em direção à Avenida dos Aliados.O percurso dos autocarros será:-Estádio do Dragão; via Futebol Clube do Porto; alameda das Antas; avenida Fernão Magalhães; rua Carlos Malheiro Dias; rua da Constituição; rua de São Brás; rua de Camões; rua da Trindade; praça da TrindadeDurante o percurso dos autocarros, a PSP apela a que todos os que se coloquem ao longo do mesmo mantenham a distância de segurança indicada.