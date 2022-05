Assembleia Municipal do Porto unânime na saudação ao FC Porto pelo título nacional

A Assembleia Municipal do Porto aprovou esta segunda-feira, por unanimidade, uma saudação pela conquista do 30.º título português de futebol pelo FC Porto, "num ano em que se completam 40 anos" de liderança de Pinto da Costa.



"A conquista do 30.º título de campeão nacional de futebol, no ano em que se completam 40 anos de um ciclo de vitórias liderado por Jorge Nuno Pinto da Costa é um motivo de celebração especial e terá o mérito de juntar em pleno centro do Porto milhares de portistas", dizia o voto de saudação lido pelo presidente da Assembleia Municipal, Sebastião Feyo de Azevedo.

Durante o breve debate do voto, o deputado do grupo independente "Aqui há Porto", Pedro Schuller, lembrou também a conquista da equipa feminina de voleibol do mesmo clube, enquanto Miguel Barbosa, da mesma bancada, recordou Maria Amélia Canossa, intérprete do hino do FC Porto, que morreu em janeiro deste ano.

O FC Porto sagrou-se no sábado campeão português de futebol pela 30.ª vez, ao vencer em casa do Benfica por 1-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da Liga Bwin. No Estádio da Luz, Zaidu, aos 90+4 minutos, marcou o golo da vitória dos azuis e brancos.

Os dragões passaram a somar 88 pontos, mais seis do que o Sporting, que já não pode alcançar o FC Porto.