Assim ficou a perna de Grujic após entrada que antecedeu expulsão de Sérgio Conceição

Sérgio Conceição pontapeou a bola e foi expulso: treinador do FC Porto nem queria acreditar Sérgio Conceição pontapeou a bola e foi expulso: treinador do FC Porto nem queria acreditar

Marko Grujic ficou com a coxa neste estado após uma falta não assinalada no Mafra-FC Porto, instantes antes da expulsão de Sérgio Conceição, furioso precisamente com o facto de nada ter sido apitado nesse lance. Nas imagens, a queteve acesso, é possível ver um hematoma na perna do médio portista.