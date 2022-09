Associação de Treinadores repudia 'comportamento vil e cobarde' contra família de Sérgio Conceição

A Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) reagiu através de um comunicado ao a taque feito à viatura da família de Sérgio Conceição após o encontro de terça-feira diante do Club Brugge. A entidade considerou o incidente um ato "vil e cobarde" e pede que se faça justiça o mais rápido possível."Tendo tomado conhecimento do ataque perpetrado à viatura onde circulava a família do treinador Sérgio Conceição, vem esta Associação Nacional dos Treinadores de Futebol repudiar firmemente tal comportamento vil e cobarde. Com este episódio repulsivo e repugnante – que nada tem a ver com futebol e, muito menos, com o desporto, sendo antes a sua negação e dos seus princípios –, ocorrido na última noite, à saída do Estádio do Dragão, não se atacou apenas o Treinador, mas acima de tudo o Homem, através de um ataque infame ao que ele tem de mais precioso: a sua FAMÍLIA! A ANTF acredita na competência dos órgãos de polícia criminal do país e deposita uma forte esperança na rápida identificação dos autores de tais atos criminosos, por forma a serem levados à Justiça. Por fim, não pode esta ANTF deixar de se colocar inequivocamente ao lado do seu Associado e Treinador Sérgio Conceição, bem como da sua família, a quem, desde já, endereça a nossa mais profunda solidariedade."