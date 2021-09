Associados do FC Porto esgotaram Bilhete de Época

"Está esgotado o Bilhete de Época para o Estádio do Dragão. Menos de uma semana depois de ter sido posta à venda, a oferta inicial de 10 mil Bilhetes de Época já foi toda vendida, o que atesta o sucesso junto dos nossos associados", informou o FC Porto, este sábado, em comunicado no site oficial.





A oferta incluiu todos os jogos do FC Porto em casa na Liga Bwin, até ao final da época, bem como as partidas da fase de grupos da Liga dos Campeões e da Taça da Liga, num total de 18 encontros."Recorde-se que a oferta foi limitada a 10 mil lugares, em virtude das normas da Direção-Geral de Saúde (DGS) que reduzem a lotação dos recintos desportivos. Contudo, caso seja autorizado pela DGS o aumento de lotação e dada a elevada procura por parte dos sócios do FC Porto, poderão ser colocados à venda novos Bilhetes de Época. Nesse caso, serão, oportunamente, prestadas mais informações", referiram ainda os azuis e brancos.