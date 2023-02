Ataque ao carro da família de Sérgio Conceição: dois adeptos do FC Porto constituídos arguidos

Dois jovens adeptos do FC Porto foram constituídos arguidos no caso do ataque ao carro da família de Sérgio Conceição, avança o 'Jornal de Notícias'. O diário acrescenta que a PSP "também já identificou um terceiro suspeito, que só ainda não foi localizado por ter deixado a sua residência habitual".Os dois arguidos pertencem a uma das claques do clube. Em causa estão crimes de ameaças e dano qualificado.A família de Sérgio Conceição viveu momentos de terror que se seguiram à derrota do FC Porto com o Club Brugge, para a Liga dos Campeões. A mulher do treinador, Liliana Conceição, deixou o Estádio do Dragão com os filhos Rodrigo e Moisés, e as respetivas companheiras quando, ao passar pela zona do Museu do FC Porto, e sem que nada o fizesse prever, um grupo de adeptos apedrejou a viatura e dirigiu insultos aos ocupantes, como Record adiantou em exclusivo na altura.