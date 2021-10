Até Kelvin ficou rendido à estreia de Wendell a marcar pelo FC Porto

Wendell estreou-se a marcar com a camisola do FC Porto e garantiu a vitória (2-1) sobre o Paços de Ferreira. O reforço para a lateral esquerda foi o 8.º dragão a marcar na presente temporada, num remate de difícil execução, mas que saiu na perfeição com a bola a parar apenas no fundo das redes.



"Muito obrigado Jesus Cristo por me dar esse presente de marcar um golo e a equipa sair com a vitória", escreveu Wendell na rede social Instagram. E acrescentou: "Grato por tudo, a todo clube e aos meus companheiros pela entrega nos 90 minutos. Seguimos firme. Deus é fiel".





A caixa de comentários daquela publicação logo se encheu de reações, com Wendell a receber os aplausos dos colegas de equipa. Como veio do Bayer Leverkusen, Grujic escreveu-lhe em alemão: "Vamos, irmão"."Parabéns irmão", reagiu Evanilson, enquanto Pepê se dirigiu assim ao compatriota: "Merece muito, irmão. Parabéns". Otávio, que foi baixa devido a lesão, falou num "golaço" do lateral, tal como Luis Díaz, e o capitão Sérgio Oliveira considerou-o um "fenómeno".O antigo dragão Kelvin também lá foi comentar com um "golaço". O autor de um dos golos mais mediáticos da história do Dragão, frente ao Benfica, aos 90+2, teve direito a resposta de Wendell: "Aprendi com você, irmão".