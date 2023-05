Até Luis Díaz e Marega ficaram rendidos ao "golaço" que Otávio marcou frente ao Famalicão

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Otávio Monteiro (@otaviomonteiroo)

"Golaço", comentou Luis Díaz, atualmente no Liverpool, na publicação sociais com que Otávio recuou ao FC Porto-Famalicão disputado ontem. Também Moussa Marega, agora no Al-Hilal, deixou a sua perspetiva sobre o tiro do internacional português que apurou os dragões para a final da Taça de Portugal. "Craque, craque, craque", escreveu o maliano.Entre antigos jogadores portistas, também Héctor Herrera e Marchesín se mostraram rendido ao golo do 'Baixinho', deixando emojis de fogo na caixa de comentários, na rede social Instagram, onde o herói da partida assegurou: "Estamos no Jamor! Com este espírito e com esta entrega vamos em busca dos nossos objetivos. Seguimos juntos até ao fim."Otávio, de resto, também recebeu elogios de atuais colegas de equipa. "És incrível baixinho", comentou Pepê. "Rematas pouco, mas quando rematas...", acrescentou Francisco Meixedo.