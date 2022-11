Atenções em Zaidu e Veron no regresso

A cumprir umas mini-férias desde o dérbi com o Boavista, no passado dia 12, a equipa do FC Porto regressa esta manhã ao Olival, com foco no jogo de sexta-feira, da 1ª jornada da fase de grupos da Allianz Cup. As atenções estarão centradas sobretudo em Zaidu e Veron que, tal como Evanilson, abdicaram das férias para cumprirem sessões bidiárias de recuperação às respetivas lesões.O lateral e o extremo estão mais perto do regresso do que o ponta-de-lança, se bem que o departamento médico tem agora um novo paciente, o guarda-redes Francisco Meixedo, que se lesionou com gravidade num treino da seleção sub-21 e teve de ser operado. A sessão de regresso aos treinos está marcada para as 10.30 horas.