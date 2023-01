Atraso causado por troca de chuteiras valem multa de 2.040 euros ao FC Porto

A demora saiu cara. O FC Porto foi multado em 2.040 euros pelo Conselho de Disciplina pelo atraso de 6 minutos no reatamento da partida após o intervalo do encontro com o Casa Pia, no sábado, no Estádio Nacional do Jamor. Na génese da demora, segundo os responsáveis portistas informaram à altura, esteve a necessidade de troca de chuteiras dos jogadores.Ainda relativamente à mesma partida, os dragões vão ainda pagar uma multa de 3.190 euros pela deflagração de engenhos pirotécnicos durante o encontro, nomeadamente três flashlights, dois petardos e uma tocha incandescente.De notar que, no âmbito do jogo com o Arouca, para a Liga Bwin, do dia 28 de dezembro, foi aberto um processo disciplinar a Carlos Carvalho, diretor de segurança do FC Porto, assim como à própria SAD.