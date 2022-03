Atraso e comportamento dos adeptos valem multa ao FC Porto

O FC Porto foi multado num total de 6250 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol devido a factos ocorridos este domingo no duelo com o Gil Vicente. A multa aplicada aos dragões diz respeito ao atraso de 3 minutos no reatamento (2040€) e ainda pelo comportamento dos adeptos (4210€), devido a cânticos insultuosos e uso de material pirotécnico.Por outro lado, deste encontro resultou ainda a suspensão por uma partida de Vítor Carvalho, do Gil Vicente, pela ação que lhe valeu o cartão vermelho logo no arranque da partida.