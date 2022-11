Augusto Inácio sobre Fernando Gomes: «Não encontramos muitos jogadores como ele no futebol mundial»

Partilhou o balneário do FC Porto durante largas épocas com Fernando Gomes e não faltou à última despedida ao bibota, que faleceu no sábado, aos 66 anos. Em conversa com os jornalistas, Augusto Inácio lamentou a perda de "um grande homem"."São sempre momentos complicados e difíceis. Desaparece do nosso convívio um grande homem, um grande capitão e um grande jogador e isso mexe sempre com qualquer pessoa", disse o antigo jogador, técnico e dirigente, antes de confessar uma mágoa dos tempos em que foram companheiros: "Guardo a memória de um grande colega de balneário e capitão, que tenho uma enorme pena que não tenha estado presente, porque merecia, na final de Viena, contribuiu muito para lá chegarmos."Augusto Inácio deixou também rasgados elogios aos dotes futebolísticos de Fernando Gomes. "É daquele tipo de jogador, que se olharmos bem para o futebol mundial, não encontramos muitos como ele. Era exímio, tinha um faro pelo golo, descobria espaços onde ninguém se apercebia e marcava muitos golos. Perdeu-se um grande valor do futebol português e do futebol mundial, já que era reconhecido internacionalmente", sublinhou, deixando um conselho aos mais novos: "Vejam no YouTube como ele jogava e marcava golos."Considerando que "o respeito que tinha pelo jogo é o maior legado" deixado por Fernando Gomes, o antigo jogador realçou também a forma como o símbolo do FC Porto se tornou unânime no futebol nacional. "Basta ver e ouvir as pessoas de outros clubes a falar do Fernando para se perceber o respeito que têm por ele. Ao longo de uma carreira inteira soube construir uma boa imagem enquanto jogador, mas enquanto homem também. É uma perda não só para o FC Porto, mas também para o futebol nacional porque penso que ganhou o respeito de todos os clubes e como pessoa também. Ganhou o respeito de todos os clubes."Augusto abordou também o papel de Fernando Gomes enquanto capitão de equipa. "Nas nossas reclamações e reivindicações, ele dava a cara. Quando alguma coisa não corria bem, era o primeiro a dar o grito de incentivo. Nos treinos, para nos aplicarmos cada vez mais, porque no FC Porto um empate era uma derrota e só a vitória interessava, tinha sempre palavra de capitão e líder perante um grupo que era bom, mas ficava melhor com as palavras dele", disse, antes de partilhar uma última história sobre o seu amigo."Houve um jogo em que jogámos com o Dínamo Zagrev em casa, precisávamos de ganhar e aos 87 min ele marca o golo, na baliza norte. Ele começou a correr na minha direção, eu abro os braços para o abraçar, mas ele finta-me e vai a correr pela pista para saudar os adeptos. No final, chamei-lhe a atenção por me ter ignorado e ele disse que ‘já estava cego, não via nada e só queria saudar os adeptos’. Ele vivia o golo e o FC Porto como ninguém", terminou.