Ausência de Sérgio Conceição na 'flash interview' vale 10.200 euros de multa ao FC Porto

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou uma multa de 10.200 euros ao FC Porto por Sérgio Conceição não ter comparecido na 'flash interview', após o Estoril-FC Porto do passado sábado. Pelo mesmo motivo, o treinador foi multado em 612 euros.Segundo se pode ler no mapa de castigos, foi Luís Gonçalves quem explicou aos delegados da Liga que a ausência do treinador se devia "às perguntas feitas ao jogador Taremi" também durante a entrevista rápida à Sport TV.