Ausência de Vítor Bruno da flash interview custa mais de 10 mil euros ao FC Porto

O FC Porto foi multado em 10.200 euros pelo Conselho de Disciplina da FPF devido à ausência de Vítor Bruno da flash interview que se seguiu ao jogo em Arouca. De acordo com o mapa de castigos, os dragões entraram em "incumprimento de deveres relativos à realização das entrevistas regulamentares" sem que tenha sido "apresentada qualquer justificação por parte do respetivo diretor de imprensa".Vítor Bruno, recorde-se, esteve no banco do FC Porto como treinador principal em Arouca porque Sérgio Conceição estava castigado. O adjunto dos dragões foi ainda multado em 612 euros por não ter estado na zona de entrevistas rápidas, até porque já é reincidente.A SAD portista foi também multada em 1.910 euros por causa do comportamento incorreto do público nesse jogo em Arouca, nomeadamente devido ao "uso de engenhos explosivos ou pirótecnicos".