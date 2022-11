Autarquia da Maia e a possibilidade de receber a academia do FC Porto: «Será sempre objeto da nossa máxima atenção»

Na última Assembleia Geral do FC Porto, Fernando Gomesdo clube e, esta terça-feira, a Câmara Municipal da Maia abordou o assunto pela primeira vez. Numa nota enviada às redações, a autarquia admite as conversas tidas com os dragões, mas avisa que ainda é cedo para conclusões."O projeto de construção de uma Academia do FC Porto é uma ideia que tem vindo a fazer caminho nos últimos anos. O interesse do FC Porto em construir esta academia na Maia compagina-se com a visão estratégica do Município a este nível - Maia, Cidade do Desporto. E nesse sentido, a Câmara Municipal tem vindo a manter um diálogo institucional reciprocamente profícuo", pode ler-se na nota, que conta ainda com declarações de António Silva Tiago, presidente da Câmara Municipal, sobre o assunto: "Acolher uma infraestrutura de alto rendimento e desenvolvimento desportivo será sempre objeto da nossa máxima atenção, tanto mais que esta em concreto, é de dimensão e caraterísticas pouco comuns e, não menos importante, tem como promotor uma instituição com o prestígio internacional do Futebol Club do Porto. É preciso avaliar todas as implicações de um projeto desta envergadura, pelo que, neste momento, importa referir que estão a decorrer estudos no âmbito de Master Plan, com todas as envolvências que isso pressupõe, pelo que, para já, ainda é cedo para falar dos contornos do projeto e da sua concretização."