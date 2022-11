Autocarro do FC Porto apedrejado após dérbi com o Boavista

O autocarro do FC Porto foi apedrejado na noite deste sábado, após o dérbi com o Boavista que os dragões venceram por 4-1 na 13.ª jornada da Liga Bwin. O ataque deu-se ainda nas imediações do Estádio do Bessa e dele resultou um vidro partido, além de algumas marcas na carroçaria da viatura.Não se registaram quais tipo de ferimentos nos passageiros, nomeadamente nos elementos do plantel às ordens de Sérgio Conceição.