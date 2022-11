Autocarro dos Super Dragões em Mafra com pneus furados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um dos autocarros que transportou adeptos do FC Porto da claque Super Dragões foi vandalizado durante o encontro com o Mafra, na noite desta terça-feira.Os pneus da viatura em causa foram furados por desconhecidos, algo de que os referidos adeptos se aperceberam naturalmente após o fim da partida, aguardando no local pela chegada de um autocarro de substituição para fazerem a viagem de regresso à Invicta.