Avançado brasileiro do Goiás reforça o FC Porto por empréstimo

O avançado Kennyd, do Goiás, é reforço do FC Porto, avançou este sábado a 'Globoesporte' e confirmou. O avançado tem 19 anos,é representado por Ulisses Jorge e está na Invicta, conforme mostrou nas redes sociais.Segundo o referido portal brasileiro, Kennyd já cumpriu os exames médicos e chega ao FC Porto por empréstimo, mas com obrigação de compra do passe no final da próxima época. Segundo apurou o nosso jornal a ideia, para já, passa por colocá-lo na equipa B.Cumprido o período de empréstimo, Kennyd vai assinar um contrato de quatro épocas com o FC Porto, sendo que o Cuiabá receberá 50 por cento do valor da transferência, cujo valor se mantém em segredo.