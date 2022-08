Avançado Luís Mota assinou pelo FC Porto até 2025

Depois de Nilton Varela, também esta sexta-feira, o FC Porto anunciou agora a contratação de Luís Mota. O avançado ex-B SAD, de 18 anos, começa igualmente o seu percurso de azul e branco na equipa B dos dragões, treinada por António Folha."Estou muito feliz. Todos sabemos da importância que o FC Porto tem a nível nacional e mundial. É um clube em que todos os jogadores sonham estar e, por isso, é um privilégio estar aqui", afirmou o reforço, em declarações à comunicação portista.Luís Mota estreou-se na principal competição do futebol português precisamente no Estádio do Dragão, na altura com apenas 17 anos, na 1.ª jornada da pretérita temporada: "Após o jogo, fiquei absolutamente incrédulo e entusiasmado porque o ambiente aqui é incrível, surreal. Foi algo que me marcou e é um sonho jogar pela equipa principal do FC Porto neste estádio."Com esse objetivo de chegar à equipa principal, Luís Mota começará por usar a camisola 89 dos dragões e já traz experiência na 2.ª Liga, pois participou nas duas jornadas já disputadas pela B SAD e estreou-se a marcar na prova frente ao Trofense."Sou um jogador de área, finalizador. Bolas dentro da área é comigo. Prometo dar o meu melhor sempre em prol do clube e espero que estejamos juntos no final do ano a celebrar", rematou.